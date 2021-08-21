В Узбекистане будут производить китайский препарат от коронавируса. Он получил название "Реминдевир", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Мининноваций.

Препарат разработан Шанхайским институтом материи. "Реминдевир" представляет собой новую форму "Ремдесивира", который в настоящее время используется для инъекций. Новый препарат отличается низкими побочными действиями и будет выпускаться в форме таблеток.

В настоящее время "Реминдевир" проходит клинические испытания, по завершении исследований планируется наладить его производство в свободной экономической зоне "Навои" на заводе по синтезу фармацевтических субстанций, который будет построен совместно с Шанхайским институтом фармакологии.

"Фармацевтический завод, строительство которого планируется в Карманинском районе Навоийской области, станет первым предприятием в Узбекистане, которое будет осуществлять химический синтез субстанций лекарственных препаратов", - отметил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

По его словам, в Узбекистане много талантливых химиков, которые до сих пор проводили синтез субстанций только в лабораториях научно-исследовательских институтов, но после этого работа не была доведена до промышленного уровня. Создание завода позволит получить прямую прибыль от науки, создать новые рабочие места, а также условия для производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.