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  • 27 август 2021 12:23
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В Узбекистане будут производить китайский препарат от коронавируса

В Узбекистане будут производить китайский препарат от коронавирусаВ Узбекистане будут производить китайский препарат от коронавируса. Он получил название "Реминдевир", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Мининноваций.

 

Препарат разработан Шанхайским институтом материи. "Реминдевир" представляет собой новую форму "Ремдесивира", который в настоящее время используется для инъекций. Новый препарат отличается низкими побочными действиями и будет выпускаться в форме таблеток.

 

В настоящее время "Реминдевир" проходит клинические испытания, по завершении исследований планируется наладить его производство в свободной экономической зоне "Навои" на заводе по синтезу фармацевтических субстанций, который будет построен совместно с Шанхайским институтом фармакологии.

 

"Фармацевтический завод, строительство которого планируется в Карманинском районе Навоийской области, станет первым предприятием в Узбекистане, которое будет осуществлять химический синтез субстанций лекарственных препаратов", - отметил министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

 

По его словам, в Узбекистане много талантливых химиков, которые до сих пор проводили синтез субстанций только в лабораториях научно-исследовательских институтов, но после этого работа не была доведена до промышленного уровня. Создание завода позволит получить прямую прибыль от науки, создать новые рабочие места, а также условия для производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.


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