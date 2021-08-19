Uzbekistan Airways готовит для полетов самолеты с дешевыми билетами. Здесь не будет бизнес-класса, только эконом, сообщает Podrobno.uz

Сегодня в Телеграм-канале Line Maintenance Engineer, посвященном авиации, появилось фото самолета Uzbekistan Airways с интересной приставкой – Express.

Авторы пишут, что авиакомпания готовит два модифицированных самолета А320, где не будет бизнес-класса, а только эконом. В результате салон вместо 12 мест в бизнесе и 138 мест в экономе получит 174 места в эконом-классе.

Об этом проекте стало известно в мае этого года. Тогда в Uzbekistan Airways заявили, что для снижения себестоимости билетов планируется полностью переоборудовать четыре самолета A-320 под эконом-класс. Эту работу планировалось завершить до конца ноября 2021 года.

По оценкам экспертов, это даст возможность сократить стоимость перелетов для пассажиров на 15-25 процентов в зависимости от направления.

Новые самолеты должны были войти в парк создаваемого в составе Uzbekistan Airways лоукостера, который получил незатейливое название – Loukost. Он должен появится до конца января будущего года.