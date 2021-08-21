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  • 27 август 2021 12:17
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В Узбекистане разрабатывается «съедобная» вакцина от коронавируса

В Узбекистане разрабатывается «съедобная» вакцина от коронавирусаУчёные Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину против COVID-19 из помидоров. Об этом сообщила программа Zamon телеканала Sevimli TV.

 

Один из экспертов в интервью программе объяснил, как «работает» вакцина.

 

«Если мы съедим этот помидор, он поступает в наш желудок, где клетки помидора расщепляются и образуют антиген (производитель антител — ред.)… Мы взяли коронавирус, обнаруженный в Узбекистане, клонировали часть короны и внедрили её в клетку растения. Мы проверили и обнаружили, что вакцина действительно выделяется из клеток растения», — сказал он.

 

По его словам, вакцины на основе пищевых продуктов разрабатываются в России и Канаде. Например, в Петербурге проходят испытания «съедобной» вакцины на основе молочнокислых бактерий (вакцина-ряженка), а в Канаде разработали растительную вакцину от коронавируса CoVLP на основе табака Бентхама. Его выращивали в тепличной среде, после чего заражали его ростки генно-модифицированными бактериями Agrobacterium tumefaciens.

 

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов сообщил о реализации ещё одного проекта по разработке вакцин при участии Международного центра молекулярной аллергологии Узбекистана и Венского университета.

 

«Если крупный рогатый скот получит вакцину против коронавируса, в их молоке вырабатывается иммуноглобулин А. Если это молоко пастеризовать и пить без кипячения, то иммуноглобулин А, попадающий в организм, будет бороться с коронавирусом», — пояснил глава Мининноваций.

 

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