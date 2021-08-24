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  • 27 август 2021 12:16
  • 24

Паралимпиада-2020. Асила Мирзаëрова завоевала «серебро»

Паралимпиада-2020. Асила Мирзаëрова завоевала «серебро»Параатлетка из Узбекистана Асила Мирзаёрова стала серебряным призёром в прыжках в длину на летней Паралимпиады в Токио.

 

В ходе выступления по пара-атлетике среди женщин в категории Т11 (классифицирует спортсменов с нарушением зрения) по прыжкам в длину 27 августа узбекистанка показала второй лучший результат — 4,89 м. Первое место заняла Коста де Оливейра из Бразилии (5 м), третье — Юлия Павленко из Украины (4,86 м).

 

На момент публикации Узбекистан с двумя медалями занимает 27-е место в турнирной таблице. В первый день соревнований парапловец Ислам Асланов завоевал бронзовую медаль.

Паралимпиада-2020. Асила Мирзаëрова завоевала «серебро»


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