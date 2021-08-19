История со "второй женой замминистра" получила продолжение

«Вторая жена замминистра» выступила с обращением. Ею оказалась 25-летняя актриса Мадина Эшонкулова. «Героиня дня» записала обращение к блогерам и гражданам и заявила, что чем больше её обсуждают, тем знаменитее она становится: «Это моя жизнь и я буду жить, как хочу».

По словам режиссера Ахада Каюма, девушка недавно получила роль в сериале, где у нее были слова о том, что она вторая жена замминистра. Каюм считает, что девушка могла в эмоциях сказать эти слова во время скандала с инспекторами ДПС.

Напомним, в социальных сетях распространилось видео, где видно, как остановленная инспектором УБДД ГУВД г. Ташкента женщина поднимает скандал, заявляя инспектору о том, что является второй женой заместителя министра.

В ходе проверки ГУВД г. Ташкента по данному факту выяснилось следующее.

30 июля 2021 года во время специального рейда, проводившегося напротив здания Университета мировых языков на Малой кольцевой автодороге (МКАД) Учтепинского района, инспектор ДПС подал знак остановиться водителю транспортного средства «Нексия-3» белого цвета.

Однако водитель проигнорировал законные требования инспектора и продолжил движение. В результате предпринятых мер транспортное средство было остановлено на пересечении улиц МКАД и Фархадская.

Во время проверки транспортного средства инспектором ДПС, водитель – Э. Мадина 1996 года рождения не смогла предоставить необходимые документы кроме техпаспорта. Пытаясь избежать ответственности, Э. Мадина и его младший брат Э. Умид 1999 года рождения оказывали препятствия действиям сотрудников ОВД и подняли скандал.

В отношении вышеназванных граждан были оформлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса Республики Узбекистан об административном наказании. Транспортное средство было помещено в штрафплощадку, мера наказания в отношении правонарушителей будет избрана судом.

В ходе проверки выяснилось, что Э. Мадина не имеет отношения ни к какому заместителю министра, сообщили в ГУБДД.

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