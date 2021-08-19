Народный артист Узбекистана Батыр Закиров посмертно награждён орденом «Эл-юрт ҳурмати»

Указом президента Шавката Мирзиёева от 26 августа известный деятель искусств, народный артист Узбекистана Батыр Закиров (1936−1985), посмертно награждён орденом «Эл-юрт ҳурмати». Об этом сообщает UzReport.

Награда присуждена «за великий талант, уникальное и неповторимое творчество, огромные заслуги в деле становления узбекского эстрадного искусства, развития национальной культуры и её широкого продвижения среди народов мира, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, национальных и общечеловеческих ценностей», говорится в документе.

Напомним, что в соответствии с постановлением Президента от 2 декабря 2020 года в нынешнем году будет отмечаться 85-летие со дня рождения народного артиста Узбекистана Батыра Закирова. В связи с этой датой в городе Ташкенте планируется установить памятник артисту.