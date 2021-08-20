Президент Польши выразил Шавкату Мирзиёеву благодарность за содействие в эвакуации граждан из Афганистана

25 августа состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидеры рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки, включая развитие политического диалога, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, продвижение программ культурно-гуманитарного обмена, а также продолжение плодотворного взаимодействия в рамках международных организаций.

Главы государств также обменялись мнениями по нынешней обстановке в регионе в контексте развития ситуации в Афганистане.

Президент Польши выразил искреннюю благодарность за всемерное содействие в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации граждан из Афганистана в Польшу транзитом через территорию нашей страны.

Достигнута договоренность о продолжении тесного взаимодействия в целях содействия мирному урегулированию афганской проблемы.