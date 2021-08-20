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  • 26 август 2021 11:37
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В Узбекистане появится национальный стриминговый сервис

В Узбекистане появится национальный стриминговый сервисВ Узбекистане появится национальный стриминговый сервис для просмотра видеоконтента, сообщаетPodrobno.uz.

 

Решение о его создании было озвучено на очередном заседании Президиума Кабинета Министров, где были заслушаны отчеты по усовершенствованию системы государственной поддержки и перехода на новый уровень киноискусства и киноиндустрии.

 

По итогам заседания Агентству кинематографии, Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручено в месячный срок разработать и внести проект комплексной программы мероприятий, предусматривающей, в частности, организацию работы национальной стриминг-платформы по просмотру видеоконтента.

 

Кроме того, Министерству культуры поручено совместно с Агентством по делам молодежи осуществить меры по техническому усовершенствованию центров культуры, театров и дворцов молодежи, оснастив их оборудованием для демонстрации кинофильмов в формате DCP (Digital Cinema Package).


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