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  • 26 август 2021 11:33
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Параплавание: Шохсанамхон Тошпулатова и Нигорахон Мирзохидова вышли в финал

Параплавание: Шохсанамхон Тошпулатова и Нигорахон Мирзохидова вышли в финалУчастие наших паралимпийцев в летних Паралимпийских играх в Токио продолжается. Сегодня 4 наших пловца приняли участие в квалификационных соревнованиях по плаванию на спине на дистанцию 100 метров в классе S13. Об этом новость передает телеканал UzReport.

 

В частности, среди мужчин стартовали Музаффар Турсунходжаев и Ислам Асланов, а среди женщин - Шохсанамхон Тошпулатова и Нигорахон Мирзохидова. К сожалению, мужчины не смогли выйти в финал, заняв в квалификации 5-е и 6-е места соответственно. Однако две наши спортсменки вышли в финал.

 

Финал женского заплыва на 100 метров на спине состоится сегодня в 15:12 по ташкентскому времени.


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