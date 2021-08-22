В Узбекистане установлены временные и постоянные противопоказания для вакцинации против коронавируса

В Минздраве сообщили об установлении временных и постоянных противопоказаний на вакцинацию против коронавируса.

Отмечается, что приказом министра здравоохранения были пересмотрены основные правила, применяющиеся в процессе массовой вакцинации. А именно действия, которые необходимо предпринять, когда вакцина может вызвать временные или постоянные медицинские ограничения.

«При вакцинации против коронавируса в первую очередь проверяется здоровье вакцинированного гражданина, есть ли препятствия для вакцинации, в том числе наличие аллергической реакции. Вакцинация разрешается при отсутствии противопоказаний, однако, если они есть, то на вакцинацию накладывается временное или постоянное ограничение», - отметили в Минздраве.

Подчеркивается, что временные или постоянные медицинские ограничения устанавливаются только специальной комиссией, утвержденной руководством лечебно-профилактических учреждений.

При этом противопоказания к вакцинации Covid-19 устанавливаются семейным врачом отделения первичной медико-санитарной помощи и направляются в специальную комиссию для заключения об ограничении.

Образец справки об ограничении медицинских услуг, предоставленный Спецкомиссией, выглядит так:

В Минздраве также напомнили о графике массовой вакцинации в Узбекистане:

1 доза вакцины против коронавирусной инфекции для нескольких категорий или групп людей в возрасте от 18 лет до 1 сентября 2021 года;

2- доза — до 1 октября;

3- доза — до 1 ноября.