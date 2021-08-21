» » » Токио-2020: Парапловец Ислам Асланов стал обладателем бронзовой медали
﻿
  • 26 август 2021 11:28
  • 21

Токио-2020: Парапловец Ислам Асланов стал обладателем бронзовой медали

Токио-2020: Парапловец Ислам Асланов стал обладателем бронзовой медалиВ финале летних Паралимпийских игр в Токио по параплаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем спортсмен сборной Узбекистана Ислам Асланов занял третье место и стал обладателем бронзовой медали. Об этом сообщает UzReport.

 

Отметим, что это первая медаль в копилке сборной Узбекистана на Паралимпийских играх.

 

Как сообщалось ранее, в финал соревнований по параплаванию вышли трое спортсменов: Ислам Асланов, Музаффар Турсунходжаев и Шохсанамхон Тошпулатова. К сожалению, остальные члены сборной не смогли занять призовые места.


Похожие статьи:
﻿
Парапловцы Узбекистана завоевали путевки на Паралимпиаду-2020

Парапловцы Узбекистана завоевали путевки на Паралимпиаду-2020

Новости Узбекистана
﻿
В копилке сборной Узбекистана по таэквондо первая медаль турнира Korea Open

В копилке сборной Узбекистана по таэквондо первая медаль турнира Korea Open

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Сборная Узбекистана продолжает покорять Паралимпиаду-2016

Сборная Узбекистана продолжает покорять Паралимпиаду-2016

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Паралимпиада-2016: сборная Узбекистана завоевала ещё одну медаль

Паралимпиада-2016: сборная Узбекистана завоевала ещё одну медаль

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
В копилке сборной Узбекистана добавилось еще 3 бронзовые медали Паралимпиады

В копилке сборной Узбекистана добавилось еще 3 бронзовые медали Паралимпиады

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика