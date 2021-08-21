Токио-2020: Парапловец Ислам Асланов стал обладателем бронзовой медали

В финале летних Паралимпийских игр в Токио по параплаванию на дистанцию 100 метров баттерфляем спортсмен сборной Узбекистана Ислам Асланов занял третье место и стал обладателем бронзовой медали. Об этом сообщает UzReport.

Отметим, что это первая медаль в копилке сборной Узбекистана на Паралимпийских играх.

Как сообщалось ранее, в финал соревнований по параплаванию вышли трое спортсменов: Ислам Асланов, Музаффар Турсунходжаев и Шохсанамхон Тошпулатова. К сожалению, остальные члены сборной не смогли занять призовые места.