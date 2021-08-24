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  • 24 август 2021 10:58
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В ОДКБ заявили о готовности к сотрудничеству с Узбекистаном

В ОДКБ заявили о готовности к сотрудничеству с Узбекистаном

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к сотрудничеству с Узбекистаном, но его возвращение в эту структуру зависит от народа и руководства страны. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

 

«Мы готовы к сотрудничеству с Узбекистаном, такое сотрудничество уже осуществляется. Узбекские военнослужащие принимают участие в некоторых наших мероприятиях, прежде всего учениях. Это полезно с точки зрения обмена опытом. Но возвращение Узбекистана в состав нашей организации будет зависеть, прежде всего, от воли узбекского народа и руководства этой страны», - сказал он.

 

Генсек ОДКБ также приветствовал участие Узбекистана в состоявшейся внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, посвященной ситуации в Афганистане.

 

Сессия прошла в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры обсудили вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте последних событий в Афганистане.

 

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой сейчас являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстана и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.

 

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