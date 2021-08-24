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  • 24 август 2021 10:54
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В Узбекистане прокомментировали отсутствие второго компонента вакцины Sputnik V

В Узбекистане прокомментировали отсутствие второго компонента вакцины Sputnik VСевара Убайдуллаева, сотрудник штаба по борьбе с коронавирусом, прокомментировала отсутствие в Узбекистане второго компонента российской вакцины Sputnik V. Об этом пишет «Даракчи».

 

В частности, один из пользователей отметил, что 19 июля ему сделали первый компонент вакцины Sputnik V. Второй дозой нужно было привиться 9 августа, однако он не был вовремя вакцинирован из-за отсутствия второго компонента.

 

"В этой ситуации не о чем беспокоиться. Потому что в норме между первым и вторым компонентами вакцины может быть интервал до 90 дней. Таким образом, у таких граждан еще есть время для вакцинации", - заверила Севара Убайдуллаева.

 

Что касается перебоев в поставках вакцины Sputnik V в нашу страну, она отметила, что это связано с возможностями производителя вакцины.

 

"Следующие дозы вакцины Sputnik V будут доставлены в нашу страну в ближайшие дни. Также на основе соглашения с Российской Федерацией в нашей стране запускается производство вакцины Sputnik V. Это еще больше расширит возможности вакцинации наших граждан этой вакциной", - сказала эксперт.


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