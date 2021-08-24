» » » Шавкат Мирзиёев информировал ОДКБ о надежной охране границы с Афганистаном
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  • 24 август 2021 10:52
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Шавкат Мирзиёев информировал ОДКБ о надежной охране границы с Афганистаном

Шавкат Мирзиёев информировал ОДКБ о надежной охране границы с Афганистаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 августа принял участие в качестве приглашенного гостя во внеочередной сессии Организации договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции, посвященной ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба президента.

 

 

Глава государства информировал участников встречи о мероприятиях по содействию обеспечению региональной безопасности, включая надежную охрану и защиту государственной границы с Афганистаном, говорится в сообщении.

 

Лидер страны с удовлетворением отметил налаженное плодотворное взаимодействие и оперативный обмен информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.

 

По итогам саммита достигнута договоренность о продолжении совместных консультаций и регулярного обмена информацией по ситуации в регионе.


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Политика / Новости Узбекистана
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