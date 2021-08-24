Шавкат Мирзиёев информировал ОДКБ о надежной охране границы с Афганистаном

Глава государства информировал участников встречи о мероприятиях по содействию обеспечению региональной безопасности, включая надежную охрану и защиту государственной границы с Афганистаном, говорится в сообщении.

Лидер страны с удовлетворением отметил налаженное плодотворное взаимодействие и оперативный обмен информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.

По итогам саммита достигнута договоренность о продолжении совместных консультаций и регулярного обмена информацией по ситуации в регионе.