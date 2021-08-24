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  • 24 август 2021 10:49
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Будет ли Россия принимать узбекистанцев, не прошедших вакцинацию?

Будет ли Россия принимать узбекистанцев, не прошедших вакцинацию?Член штаба по борьбе с коронавирусом Севара Убaйдуллаева рассказала, будет ли Россия принимать узбекистанцев, не прошедших вакцинацию. Об этом пишет kun.uz.

 

«Граждане Узбекистана, не получившие вакцину, будут допущены в страну на основании требований Российской Федерации для граждан Узбекистана. Так, на сегодняшний день ПЦР-тест не нужно сдавать лицам у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Граждане, не прошедшие вакцинацию или не имеющие антител после болезни, будут приняты в Российскую Федерацию только при отрицательном результате ПЦР дважды в течение 5 дней», - сказала она.

 

Кроме того, в порядке, установленном в Российской Федерации, граждане Узбекистана с 1 сентября 2021 года для въезда в Россию обязательно должны будут предоставить «зеленый» статус – QR-код в специальном приложении «Путешествую без COVID-19».

 

Для этого не позже 72 часов до вылета, необходимо сдать анализы на ПЦР-тест в одной из аккредитованных лабораторий в Узбекистане (их список можно посмотреть в приложении).


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