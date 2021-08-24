Узбекские самбисты стали серебряными призерами Кубка президента FIAS

22 августа в Санкт-Петербурге состоялся турнир по спортивному самбо на Кубок президента Международной федерации самбо (ФИАС). Узбекской сборной на этих соревнованиях не хватило совсем немного до победной золотой медали. В итоге наши спортсмены стали серебряными призёрами. Об этом сообщает UzReport.

Состязания проходили среди мужчин в 7 весовых категориях, в каждой из них могли принимать участие не более 8 спортсменов. Всего же в турнире боролись около 80 самбистов из 21 страны.

В финал от Узбекистана вышли Хомиджон Муминов (-64 кг), Сарбон Эрназаров (-71 кг), Улугбек Рахмонов (-79 кг) и Ихтиёр Эшмуродов (-88 кг). В итоге они стали серебряными призёрами.

Примечательно, что наряду с награждением медалями, дипломами и ценными подарками, на турнире также был предусмотрен денежный призовой фонд в размере $189 тыс. И каждый узбекский призер, согласно регламенту, был удостоен вознаграждения в размере $7000.