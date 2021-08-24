Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запускает чартерные рейсы в Москву

Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запускает чартерные рейсы по направлению Ташкента-Москва-Ташкент. Первый рейс состоится 27 августа, сообщила компания Alltrip.Uz, занимающаяся продажей билетов.

"Делимся прекрасной новостью, что с 27 августа мы вместе с авиакомпанией Qanot Sharq (Первая частная пассажирская авиакомпания в Узбекистане) запускаем чартерные рейсы по направлению Ташкент-Москва-Ташкент", – говорится в сообщении.

Стоимость авиабилетов:

Ташкент-Москва: от 3 875 000 сумов

Москва-Ташкент: от 850 000 сумов

Ранее стало известно, что авиакомпания Qanot Sharq взяла в долгосрочную аренду два подержанных самолета Airbus A320-200 у американской компании Air Lease Corporation.

ИСТОЧНИК