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  • 24 август 2021 10:39
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Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запускает чартерные рейсы в Москву

Первая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запускает чартерные рейсы в МосквуПервая частная авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запускает чартерные рейсы по направлению Ташкента-Москва-Ташкент. Первый рейс состоится 27 августа, сообщила компания Alltrip.Uz, занимающаяся продажей билетов.

 

"Делимся прекрасной новостью, что с 27 августа мы вместе с авиакомпанией Qanot Sharq (Первая частная пассажирская авиакомпания в Узбекистане) запускаем чартерные рейсы по направлению Ташкент-Москва-Ташкент", – говорится в сообщении.

 

Стоимость авиабилетов:

Ташкент-Москва: от 3 875 000 сумов

Москва-Ташкент: от 850 000 сумов

 

Ранее стало известно, что авиакомпания Qanot Sharq взяла в долгосрочную аренду два подержанных самолета Airbus A320-200 у американской компании Air Lease Corporation.

 

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