Главные торжества в честь 30-летия независимости пройдут в новом парке «Янги Узбекистон»

В интервью газете «Янги Узбекистон» президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что в этом году День независимости будет широко отмечаться в возводимом новом парке «Янги Узбекистон» на прилегающей к Ташкенту территории.

Президент отметил, что в преддверии 30-летия государственной независимости по всей стране ведутся масштабные строительные и благоустроительные работы. В частности, на прилегающей к столице территории, превышающей 100 гектаров, ускоренными темпами возводится парк «Янги Узбекистон», а также уникальный Комплекс независимости. Строится новый парк в Кибрайском районе Ташкентской области. В нем и планируется провести самый великий и важный для нашего народа праздник.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что такая важная дата, как 30-летие независимости нашей страны - время подведения итогов развития по всем направлениям и отраслям, а также четкого обозначения планов на будущее.

«Для меня самая большая цель, которая составляет суть моей работы в качестве президента Узбекистана - искренне и самоотверженно служить реализации стремлений нашего народа к мирной, свободной и процветающей жизни», - заключил президент.

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