Главные торжества в честь 30-летия независимости пройдут в новом парке «Янги Узбекистон»

Президент отметил, что в преддверии 30-летия государственной независимости по всей стране ведутся масштабные строительные и благоустроительные работы. В частности, на прилегающей к столице территории, превышающей 100 гектаров, ускоренными темпами возводится парк «Янги Узбекистон», а также уникальный Комплекс независимости. Строится новый парк в Кибрайском районе Ташкентской области. В нем и планируется провести самый великий и важный для нашего народа праздник.
Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что такая важная дата, как 30-летие независимости нашей страны - время подведения итогов развития по всем направлениям и отраслям, а также четкого обозначения планов на будущее.
«Для меня самая большая цель, которая составляет суть моей работы в качестве президента Узбекистана - искренне и самоотверженно служить реализации стремлений нашего народа к мирной, свободной и процветающей жизни», - заключил президент.