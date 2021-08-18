Uzbekistan Airways начала облетать Афганистан. В результате длительность полетов в Индию выросла примерно на полтора часа, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Телеграм-канала "Новости Ташкентского Неба".

Сегодня самолёт авиакомпании Uzbekistan airways Boeing 787-8 Dreamliner совершил рейсы по маршруту Ташкент – Дели – Ташкент, который пролегал в обход воздушного пространства Афганистана. В результате время полёта увеличилось. Если обычно данный рейс в одну сторону занимал около 2,5 часов, то сегодня полет занял 3 часа 53 минуты.

Напомним, что рейсы по направлению Ташкент – Дели – Ташкент Национальная авиакомпания компания выполняет один раз в неделю по вторникам.

Рейсы в Дели были возобновлены с 5 марта. Тогда они выполнялись по вторникам и пятницам. С 18 июня рейс по пятницам был отменен из-за распространения нового дельта-штамма коронавируса.