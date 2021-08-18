С 1 сентября зарплаты, стипендии и пенсии повысятся на 10%

Президент Шавкат Мирзиёев 17 августа подписал указ о повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.

Указом с 1 сентября 2021 года размеры заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий будут повышены в 1,1 (10%) раза.

Кроме того, с 1 сентября на территории Узбекистана устанавливаются:

·Минимальный размер оплаты труда – 822 000 сумов в месяц;

·Базовая расчетная величина – 270 000 сумов в месяц.

·Базовая величина исчисления пенсии – 289 000 сумов в месяц;

·Размер пенсии по возрасту – 565 000 сумов в месяц;

·Размер пособия детям с инвалидностью – 622 000 сумов в месяц;

·Размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 440 000 сумов в месяц;

·Минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты – 440 000 сумов в месяц;

·Размер пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту до 623 000 сумов, – 623 000 сумов в месяц;

·Размер пенсий, включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941–1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, – 2 750 000 сумов в месяц;

·Минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по потере кормильца – 440 000 сумов в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи согласно действующему порядку;

·Размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца – 440 000 сумов в месяц и прибавление по 165 000 сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.