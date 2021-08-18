Ашраф Гани и Абдул-Рашид Дустум не находятся в Узбекистане — ИА «Дунё»

Сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана не соответствуют действительности. Такое заявление опубликовало ИА «Дунё», находящееся в ведении Министерства иностранных дел Узбекистана.

Речь, в частности, идет о президенте Афганистана Ашрафе Гани и афганских полевых командирах маршале Абдул-Рашид Дустуме и бывшем губернаторе провинции Балх Атто Мухаммаде Нуре.

Ранее ряд иностранных СМИ сообщил, что маршал Дустум 14 августа после взятия талибами Кабула пересёк узбекско-афганскую границу и сейчас находится на территории Узбекистана.

Президент Ашраф Гани 15 августа покинул Афганистан. Некоторые СМИ писали, что он вылетел вместе с женой и двумя помощниками в Узбекистан, однако официальных данных о его местоположении в данный момент нет.