» » » Ашраф Гани и Абдул-Рашид Дустум не находятся в Узбекистане — ИА «Дунё»
﻿
  • 18 август 2021 9:38
  • 34

Ашраф Гани и Абдул-Рашид Дустум не находятся в Узбекистане — ИА «Дунё»

Ашраф Гани и Абдул-Рашид Дустум не находятся в Узбекистане — ИА «Дунё»Сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана не соответствуют действительности. Такое заявление опубликовало ИА «Дунё», находящееся в ведении Министерства иностранных дел Узбекистана.

 

Речь, в частности, идет о президенте Афганистана Ашрафе Гани и афганских полевых командирах маршале Абдул-Рашид Дустуме и бывшем губернаторе провинции Балх Атто Мухаммаде Нуре.

 

Ранее ряд иностранных СМИ сообщил, что маршал Дустум 14 августа после взятия талибами Кабула пересёк узбекско-афганскую границу и сейчас находится на территории Узбекистана.

 

Президент Ашраф Гани 15 августа покинул Афганистан. Некоторые СМИ писали, что он вылетел вместе с женой и двумя помощниками в Узбекистан, однако официальных данных о его местоположении в данный момент нет.


Похожие статьи:
﻿
Президенты Узбекистана и Афганистана провели встречу

Президенты Узбекистана и Афганистана провели встречу

Политика / Новости Узбекистана / ТОП
﻿
Президент Афганистана отбыл в Бухару

Президент Афганистана отбыл в Бухару

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Президент Афганистана начал визит в Узбекистан

Президент Афганистана начал визит в Узбекистан

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Президент Афганистана прилетит в Ташкент 4 декабря

Президент Афганистана прилетит в Ташкент 4 декабря

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан наладит авиасообщение с Афганистаном

Узбекистан наладит авиасообщение с Афганистаном

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика