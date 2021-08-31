Узбекистан вошел в топ-10 стран мира по источникам открытых данных

Узбекистан занял седьмое место в мире по количеству ресурсов с открытыми данными. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный базой данных Open Data Inception. В этой базе данных имеется свыше 2,6 тыс. порталов открытых данных, разработанных Open Data Soft.

Согласно исследованию, Узбекистан продолжает укреплять свои позиции в сфере Open Data. В рейтинге республика расположилась после США, Франции, Испании, Канады, Австралии и Великобритании.

По уровню открытости данных Open Data Inventory (ODIN) Узбекистан закрепился на 45-м месте в мире. А среди государств Центральной Азии занимает твердую первую строчку.

Open Data Inception - это полный список из более чем 2600 порталов открытых данных, разработанных Open Data Soft. Официальный сайт «Open Data Inception» opendatainception.io широко используется во всем мире и является одним из самых больших открытых источников данных. В частности, 21 источник данных Организации Объединенных Наций (ООН) зарегистрированы на «Open Data Inception».

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