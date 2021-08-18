Президенты Узбекистана и Германии обсудили эвакуацию граждан из Афганистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа провёл телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщила пресс-служба главы государства.

Отдельное внимание стороны уделили развитию ситуации в Афганистане. Отмечено, что эскалация военно-политической напряженности в этой стране может оказать серьезное негативное воздействие на состояние региональной и международной безопасности.

Президенты договорились о тесной координации совместных усилий по содействию мирному урегулированию афганской проблемы и поддержании регулярных политических консультаций по обстановке в регионе.

Кроме того, будет также продолжено сотрудничество по вопросам эвакуации немецких граждан из Афганистана.

17 августа второй эвакуационный самолет вооруженных сил Германии (Бундесвера) со 125 пассажирами из Афганистана на борту приземлился в Ташкенте. Сразу после того, как самолет вылетел из Кабула, министерство обороны ФРГ поместило в Twitter сообщение о том, что Airbus A400M возвращается из Кабула в Ташкент.

Как указано в сообщении, на борту находились граждане Германии, афганский местный персонал, а также «другие лица, нуждающиеся в защите».

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас написал: «Авиаперевозки начались и продолжатся дальше, пока это в какой-то мере позволяет ситуация с безопасностью».

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что эвакуация из Афганистана — опасная миссия, но у Бундесвера есть специализированный персонал.

«Цель состоит в том, чтобы построить воздушный мост между Ташкентом и Кабулом, чтобы быстро эвакуировать больше людей, которых нужно защитить», — сказала она.

По данным DW, первый самолет Бундесвера, который в ночь на 17 августа, после нескольких попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула, из-за сложных условий и из соображений безопасности смог взять на борт лишь семь человек — пять немцев, гражданина одной из европейских стран и афганца из Кабула.

Правительство Германии намерено сделать все для того, чтобы операция по эвакуации людей из Афганистана и дальше шла без перебоев. На 17 августа бундесвер запланировал еще два эвакуационных рейса из Кабула в Ташкент, сообщил Хайко Масв. По его словам, помимо двух самолетов Airbus A400M, будут также задействованы машины ВВС США.

Как уточняет издание, пассажиры, высадившиеся в Ташкенте, пересядут затем на самолеты авиакомпании Lufthansa, которые и доставят их в Германию. Первый борт из Ташкента во Франкфурт-на-Майне запланирован в ночь на среду. По договоренности с правительством Германии, Lufthansa будет также совершать эвакуационные рейсы из Кабула в столицу Катара Доху. Ряд эвакуационных рейсов намечен и на последующие дни, но их точное число пока неизвестно.