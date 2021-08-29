Сколько дней отдохнут узбекистанцы на День Независимости?

Жители Узбекистана получат 5 непрерывных выходных дней на День Независимости.

Указом президента, сотрудники всех ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября.

Так, дополнительными выходными днями объявлены первые осенние дни:

- 1 сентября (среда) - «День Независимости», выходной день;

- 2 сентября (четверг) - дополнительный выходной;

- 3 сентября (пятница) - дополнительный выходной;

- 4 сентября (суббота) - выходной день (для всех, независимо от типа рабочей недели);

- 5 сентября (воскресенье) выходной.