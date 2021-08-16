Границу с Узбекистаном пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта Афганистана

14−15 августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 военных вертолёта Афганистана, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих соседней страны. Воздушные суда были принудительно приземлены в международном аэропорту Термеза, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.





15 августа три военных самолета Embraer 314 Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту «Ханабад» в Карши. Они были перенаправлены в аэропорт «Термез» при сопровождении двух военных самолетов ВВС Узбекистана МиГ-29.

«Однако в ходе сопровождения самолеты Embraer 314 и МИГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах», — говорится в сообщении.

В тот же день 158 афганских граждан и военнослужащих через реку Амударья незаконно проникли на территорию Термезского района Узбекистана.

Генеральный прокурор Узбекистана возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 223 Уголовного кодекса (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц). Ведётся следствие.

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