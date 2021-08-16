Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Турции в связи с наводнениями

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу в связи с наводнениями в регионах на севере страны.

Шавкат Мирзиеёв пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также высказал слова поддержки родным погибших.

Отметим, на днях турецкий народ испытал еще одно стихийное бедствие, обрушившееся на страну вслед за лесными пожарами. 11 августа в сети распространились кадры наводнения на Черноморском побережье Турции и был объявлен режим ЧП. По данным местных СМИ водная стихия охватила провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону, а жители 12 деревень остались без электричества. Кроме того, в северной провинции Турции Бартын обрушился мост. Не обошлось и без человеческих жертв - 13 человек пострадали, один умер от сердечного приступа, есть пропавшие без вести.

Тогда официальные лица объявили, что в качестве меры предосторожности была эвакуирована государственная больница в районе.