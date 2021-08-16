В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана подтвердило крушение афганского военного самолета в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщает РИА Новости.





По данным министерства, воздушное судно было сбито системой ПВО при попытке нарушить воздушные границы Узбекистана.





"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.





Между тем, медики сообщают, что два пилота сбитого самолета находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии.





"Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", - сказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении.





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