» » » В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана
﻿
  • 16 август 2021 19:19
  • 333

В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана подтвердило крушение афганского военного самолета в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщает РИА Новости.

По данным министерства, воздушное судно было сбито системой ПВО при попытке нарушить воздушные границы Узбекистана.


"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.


Между тем, медики сообщают, что два пилота сбитого самолета находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии.


"Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", - сказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении.


ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
В Турции при крушении военного самолета погибли семь человек

В Турции при крушении военного самолета погибли семь человек

Новости Узбекистана
﻿
В Ташкенте пройдет заседание Совета министров обороны СНГ

В Ташкенте пройдет заседание Совета министров обороны СНГ

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Вертолет Минобороны Узбекистана потерпел крушение в Ферганской области

Вертолет Минобороны Узбекистана потерпел крушение в Ферганской области

Новости Узбекистана / Проишествия / ТОП
﻿
МЧС РФ подтвердил гибель гражданки Узбекистана в крушение Boeing 737-800

МЧС РФ подтвердил гибель гражданки Узбекистана в крушение Boeing 737-800

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
Узбекистан закупает военно-транспортные самолеты С295W

Узбекистан закупает военно-транспортные самолеты С295W

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика