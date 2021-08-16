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  • 16 август 2021 0:12
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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Афганистане

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 августа провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

 

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы «дальнейшего развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества».

 

Лидеры также обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.

 

«Достигнута договоренность о продолжении тесных контактов и взаимодействия по линии соответствующих ведомств двух стран по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

 

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств «обстоятельно обсудили развитие ситуации в Афганистане».

 

«С учётом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

 

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