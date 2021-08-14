Узбекистанцев с 1 сентября будут пускать в Россию только с QR-кодом

Граждане Узбекистана с 1 сентября 2021 года для въезда в Россию обязательно должны будут предоставить "зеленый" статус – QR-код в специальном приложении "Путешествую без COVID-19". Расскажем, как это сделать.

Чтобы получить данный QR-код:

1. Установите на телефон бесплатное приложение "Путешествую без COVID-19" через App Store, Google Play, AppGallery (магазин приложений Huawei);

2. После загрузки, запустите приложение и укажите язык, геолокацию;

3. Выберите направление – страну отправления и страну прибытия;

4. Не позже 72 часов до вылета, сдайте анализы на ПЦР-тест в одной из аккредитованных лабораторий в Узбекистане (их список можно посмотреть в приложении). Не забудьте сообщить сотруднику лаборатории, что результат теста хотите получить в приложении "Путешествую без COVID-19". Укажите в приложении номер и серию паспорта, по которому планируете путешествовать;

5. При помощи приложения отсканируйте QR-код, выданный лабораторией или полученный по результатам анализа;

6. Пересекая границу, предъявите уполномоченному сотруднику QR-код на экране телефона через приложение.

7. Важно – лица, прибывающие в Российскую Федерацию с приложением "Путешествую без COVID-19", должны показать результаты именно в работающем приложении. До поездки рекомендуется сделать принт-скрины экрана телефона с изображением зеленого QR-кода, распечатать их на принтере и, на всякий случай, иметь с собой при въезде в страну.

8. Если вы летите с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, то дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

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