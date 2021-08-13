Оксане Чусовитиной присвоено звание «Заслуженный тренер Узбекистана»

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Глава государства, поблагодарив чемпионов и призёров летней Олимпиады в Токио, а также их родителей, отдельно отметил заслуги Оксаны Чусовитиной.
«Мы по праву гордимся нашей легендарной спортсменкой. Её смелость, воля к победе служат своеобразной школой высоких достижений и славы для молодых спортсменов», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент выразил надежду, что Оксана Чусовитина также будет успешно вести тренерскую деятельность и «внесёт достойный вклад в воспитание новых чемпионов по спортивной гимнастике».
Глава государства поручил Кабинету министров организовать школы спортивного мастерства гимнастки Оксаны Чусовитиной и боксёра Баходира Жалолова.
«Уважаемая Оксана Александровна, ещё раз выражаю вам огромную благодарность за вашу любовь и преданность Родине, самоотверженность в спорте, непреклонную волю и стойкость», — сказал президент.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Баходира Жалолова и его мать Сабохат Жалолову, заявив, что всегда с теплотой вспоминает их прошлую встречу.
«Баходир сдержал слово перед матерью, нашим народом и подарил нашей Родине третью золотую медаль. Таким образом он ещё больше прославил узбекскую школу бокса», — подчеркнул глава государства.
Оксана Чусовитина приняла участие в летних Олимпийских играх в рекордный восьмой раз, после чего объявила о завершении карьеры.
Баходир Жалолов завоевал золотую медаль в последний день Игр, она стала пятой в копилке сборной Узбекистана.