Оксане Чусовитиной присвоено звание «Заслуженный тренер Узбекистана»

Гимнастке Оксане Чусовитиной присвоено почётное звание «Заслуженный тренер Узбекистана». Об этом в пятницу на встрече с членами национальной олимпийской сборной объявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт

Глава государства, поблагодарив чемпионов и призёров летней Олимпиады в Токио, а также их родителей, отдельно отметил заслуги Оксаны Чусовитиной.

«Мы по праву гордимся нашей легендарной спортсменкой. Её смелость, воля к победе служат своеобразной школой высоких достижений и славы для молодых спортсменов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент выразил надежду, что Оксана Чусовитина также будет успешно вести тренерскую деятельность и «внесёт достойный вклад в воспитание новых чемпионов по спортивной гимнастике».

Глава государства поручил Кабинету министров организовать школы спортивного мастерства гимнастки Оксаны Чусовитиной и боксёра Баходира Жалолова.

«Уважаемая Оксана Александровна, ещё раз выражаю вам огромную благодарность за вашу любовь и преданность Родине, самоотверженность в спорте, непреклонную волю и стойкость», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил Баходира Жалолова и его мать Сабохат Жалолову, заявив, что всегда с теплотой вспоминает их прошлую встречу.

«Баходир сдержал слово перед матерью, нашим народом и подарил нашей Родине третью золотую медаль. Таким образом он ещё больше прославил узбекскую школу бокса», — подчеркнул глава государства.

Оксана Чусовитина приняла участие в летних Олимпийских играх в рекордный восьмой раз, после чего объявила о завершении карьеры.

Баходир Жалолов завоевал золотую медаль в последний день Игр, она стала пятой в копилке сборной Узбекистана.