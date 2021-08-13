» » » Оксане Чусовитиной присвоено звание «Заслуженный тренер Узбекистана»
﻿
  • 13 август 2021 23:56
  • 41

Оксане Чусовитиной присвоено звание «Заслуженный тренер Узбекистана»

Оксане Чусовитиной присвоено звание «Заслуженный тренер Узбекистана»

Гимнастке Оксане Чусовитиной присвоено почётное звание «Заслуженный тренер Узбекистана». Об этом в пятницу на встрече с членами национальной олимпийской сборной объявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт gazeta.uz.

 

Глава государства, поблагодарив чемпионов и призёров летней Олимпиады в Токио, а также их родителей, отдельно отметил заслуги Оксаны Чусовитиной.

 

«Мы по праву гордимся нашей легендарной спортсменкой. Её смелость, воля к победе служат своеобразной школой высоких достижений и славы для молодых спортсменов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

 

Президент выразил надежду, что Оксана Чусовитина также будет успешно вести тренерскую деятельность и «внесёт достойный вклад в воспитание новых чемпионов по спортивной гимнастике».

 

Глава государства поручил Кабинету министров организовать школы спортивного мастерства гимнастки Оксаны Чусовитиной и боксёра Баходира Жалолова.

 

«Уважаемая Оксана Александровна, ещё раз выражаю вам огромную благодарность за вашу любовь и преданность Родине, самоотверженность в спорте, непреклонную волю и стойкость», — сказал президент.

 

Шавкат Мирзиёев поблагодарил Баходира Жалолова и его мать Сабохат Жалолову, заявив, что всегда с теплотой вспоминает их прошлую встречу.

 

«Баходир сдержал слово перед матерью, нашим народом и подарил нашей Родине третью золотую медаль. Таким образом он ещё больше прославил узбекскую школу бокса», — подчеркнул глава государства.

 

Оксана Чусовитина приняла участие в летних Олимпийских играх в рекордный восьмой раз, после чего объявила о завершении карьеры.

 

Баходир Жалолов завоевал золотую медаль в последний день Игр, она стала пятой в копилке сборной Узбекистана.


Похожие статьи:
﻿
Легенда гимнастики Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры

Легенда гимнастики Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры

Новости Узбекистана
﻿
40-летняя Оксана Чусовитина в седьмой раз выступит на Олимпийских играх

40-летняя Оксана Чусовитина в седьмой раз выступит на Олимпийских играх

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Оксана Чусовитина победила на этапе Кубка Мира в Германии

Оксана Чусовитина победила на этапе Кубка Мира в Германии

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Оксана Чусовитина завоевала золото на Кубке мира

Оксана Чусовитина завоевала золото на Кубке мира

Новости Узбекистана / Спорт
﻿
Чусовитина завоевала две медали в Хьюстоне

Чусовитина завоевала две медали в Хьюстоне

Новости Узбекистана / Спорт
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика