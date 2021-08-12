» » » Проголосовать на выборах президента можно будет в 49 странах
﻿
  • 12 август 2021 0:15
  • 50

Проголосовать на выборах президента можно будет в 49 странах

Проголосовать на выборах президента можно будет в 49 странах

Узбекистан планирует открыть за рубежом 370 стационарных и передвижных избирательных участков и пунктов в рамках подготовки к президентским выборам. Об этом было объявлено 11 августа на мероприятии в Министерстве иностранных дел, пишет gazeta.uz.

 

В 38 странах, где имеется 54 дипломатических представительства (55 — с учетом генерального консульства в Нью-Йорке и представительства страны при ООН), планируется организовать стационарные избирательные участки. В 128 городах в этих странах и в 11 государствах, где дипмиссий Узбекистана нет, откроют 316 передвижных пунктов для голосования.

 

За рубежом проводятся встречи с местными властями, организациями диаспор и руководителями предприятий, где работает много трудовых мигрантов из Узбекистана. Уже налажено сотрудничество с 151 узбекской диаспорой за рубежом, с 34 из которых Агентство по внешней трудовой миграции подписало соглашения о сотрудничестве.

 

Кроме того, формирован первичный список избирателей, говорится в сообщении.

 

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.


Похожие статьи:
﻿
ЦИК соберет голоса за рубежом

ЦИК соберет голоса за рубежом

Новости Узбекистана
﻿
Принятие Узбекистана в МОМ ожидается в ноябре

Принятие Узбекистана в МОМ ожидается в ноябре

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан отменяет обязательные разрешения на выезд для мигрантов

Узбекистан отменяет обязательные разрешения на выезд для мигрантов

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане проходят выборы Президента Республики Узбекистан

В Узбекистане проходят выборы Президента Республики Узбекистан

Политика / Новости Узбекистана
﻿
Сегодня в Узбекистане

Сегодня в Узбекистане "день тишины" перед выборами Президента

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика