» » » С 1 сентября увеличат размеры пособий для детей и материальной помощи для малообеспеченных
﻿
  • 12 август 2021 0:08
  • 46

С 1 сентября увеличат размеры пособий для детей и материальной помощи для малообеспеченных

С 1 сентября увеличат размеры пособий для детей и материальной помощи для малообеспеченныхС 1 в Узбекистане увеличены размеры пособий для детей и материальной помощи для малообеспеченных. Как передает Kun.uz, об этом говорится в соответствующем указе президента.

 

Согласно документу, с 1 сентября в республике вместо пособия на ребенка до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до 2 лет вводится единое пособие на ребенка.

 

При назначении вышеуказанного пособия возрастная норма детей увеличивается с 14 до 18 лет, а срок оплаты с 6 до 12 месяцев.

 

Кроме того, размер пособия определяется исходя из количества детей в семье.

 

В документе говорится, что малообеспеченным семьям, не имеющим детей или имеющим детей старше 18 лет, назначается материальная помощь.

 

Размеры детских пособий:

- на одного ребенка от 3 до 18 лет – 250 000 сумов (+56 000 сумов);

- на одного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста – 325 000 сумов (+131 000 сумов);

- дополнительная доплата за второго ребенка – 150 000 сумов (+186 000 сум);

- на третьего и последующих детей – от 100 000 сумов (увеличивается с нынешних 190 тысяч до 290 тысяч сумов);

 

Размер материальной помощи малообеспеченным семьям составит 380 тысяч сумов.

 

Отмечается, что начиная с 1 января 2022 года, сумма минимальных потребительских расходов будет использоваться в качестве критерия для уровня бедности и среднедушевого дохода для определения малообеспеченности семей.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане с 1 июля повышаются минимальные размеры пенсий и пособий

В Узбекистане с 1 июля повышаются минимальные размеры пенсий и пособий

Новости Узбекистана
﻿
С 1 февраля зарплаты и стипендии повысятся на 10%

С 1 февраля зарплаты и стипендии повысятся на 10%

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане пенсии и пособия с 1 сентября вырастут на 10%

В Узбекистане пенсии и пособия с 1 сентября вырастут на 10%

Новости Узбекистана / ТОП
﻿
В Узбекистане с 1 февраля увеличатся размеры зарплаты, пенсий, стипендий и пособий

В Узбекистане с 1 февраля увеличатся размеры зарплаты, пенсий, стипендий и пособий

Новости Узбекистана
﻿
С 1 августа размер минимальной заработной платы увеличится на 10%

С 1 августа размер минимальной заработной платы увеличится на 10%

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика