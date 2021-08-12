С 1 сентября увеличат размеры пособий для детей и материальной помощи для малообеспеченных

С 1 в Узбекистане увеличены размеры пособий для детей и материальной помощи для малообеспеченных. Как передает Kun.uz, об этом говорится в соответствующем указе президента.

Согласно документу, с 1 сентября в республике вместо пособия на ребенка до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до 2 лет вводится единое пособие на ребенка.

При назначении вышеуказанного пособия возрастная норма детей увеличивается с 14 до 18 лет, а срок оплаты с 6 до 12 месяцев.

Кроме того, размер пособия определяется исходя из количества детей в семье.

В документе говорится, что малообеспеченным семьям, не имеющим детей или имеющим детей старше 18 лет, назначается материальная помощь.

Размеры детских пособий:

- на одного ребенка от 3 до 18 лет – 250 000 сумов (+56 000 сумов);

- на одного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста – 325 000 сумов (+131 000 сумов);

- дополнительная доплата за второго ребенка – 150 000 сумов (+186 000 сум);

- на третьего и последующих детей – от 100 000 сумов (увеличивается с нынешних 190 тысяч до 290 тысяч сумов);

Размер материальной помощи малообеспеченным семьям составит 380 тысяч сумов.

Отмечается, что начиная с 1 января 2022 года, сумма минимальных потребительских расходов будет использоваться в качестве критерия для уровня бедности и среднедушевого дохода для определения малообеспеченности семей.