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  • 12 август 2021 0:06
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В Узбекистане выпустили учебники русского языка как иностранного

В Узбекистане выпустили учебники русского языка как иностранногоВ рамках совместного узбекско-российского проекта «Класс!» («Зўр!») выпущено 100 тыс. учебников по русскому языку. По ним уже с сентября смогут заниматься учащиеся вторых классов с национальным языком обучения, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

 

В общей сложности планируется выпустить более 600 тыс. экземпляров учебников. А разработаны они по новой образовательной программе «изучения русского языка как иностранного». Над их созданием трудился объединенный коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством Елизаветы Хамраевой, директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ им. А.И. Герцена.

 

В министерстве также анонсируют выпуск учебников такого формата и для учащихся старших классов.

 

«В рамках проекта с сентября новые учебники по русскому языку в экспериментальном порядке будут использовать для учеников 3–7-х классов, а с нового года — 8–11-х классов. Работа над принципиально новой линейкой учебников по русскому языку для школ с национальным языком обучения завершится к концу 2021/2022 учебного года. Также параллельно стартует разработка учебно-методического комплекса для узбекских школ с русским языком обучения», - говорится в сообщении.

 

Говоря о проекте «Класс!» («Зўр!»), это совместный проект Минпросвещения России и МНО Узбекистана. Запущен он осенью 2020 года и рассчитан на 10 лет. Его разработчики ставят основной целью - повышение качества преподавания русского языка и преподавания на русском языке в Узбекистане.

 

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