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  • 12 август 2021 0:05
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Вакцинация второй и третьей дозами ZF-UZ-VAC2001 возобновлена

Вакцинация второй и третьей дозами ZF-UZ-VAC2001 возобновленаС 11 августа возобновлена вакцинация населения второй и третьей дозами китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Об этом сообщил Telegram-канал Vaksinauz Министерства инновационного развития Узбекистана.

 

О приостановлении на неделю применения второй и третьей доз данного препарата сообщалось 9 августа. Такое решение было принято для уточнения цифр по вакцинации и списков людей, подлежащих вакцинации, для правильного планирования процесса.

 

Накануне Мининноваций уточняло, что кратковременная отсрочка введения следующих доз вакцины не влияет на количество антител или других показателей, вырабатываемых в организме после вакцинации первой или второй дозой.

 

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