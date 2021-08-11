В мечетях разрешат проведение пятничных молитв при вакцинации служащих

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложения Управления мусульман Узбекистана и Комитета по делам религий по ускорению массовой вакцинации населения, а также созданию условий для чтения молитв в мечетях, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, с 13 августа:

·разрешается проведение пятничной молитвы в тех мечетях, чьи сотрудники и служащие (за исключением лиц с противопоказаниями по здоровью) имеют сертификат о вакцинации не менее чем 2 дозами вакцины от коронавируса (независимо от типа);

·в мечети для чтения пятничной молитвы будут впускать тех посетителей, у которых есть QR-код или сертификата о вакцинации от коронавируса (за исключением лиц с противопоказаниями по здоровью).

Спецкомиссия рекомендовала, чтобы религиозные организации других конфессий в стране применили аналогичную процедуру.

При этом отмечается, что в процессе совершения религиозных молитв посетители должны строго соблюдать карантинные правила — носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пятничные намазы в мечетях были временно приостановлены 20 июля, согласно фетве Совета улемов Управления мусульман Узбекистана.

С 10 августа общепиту разрешили работать после 20:00 и в закрытых помещения при достаточном уровне вакцинации работников заведений. В кафе и рестораны рекомендуется впускать посетителей с QR-кодами или сертификатами о вакцинации.

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