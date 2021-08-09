Новый учебный год в школах будет гибридным. Часть школ могут перевести на онлайн-обучение в зависимости от ситуации, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление Министерство народного образования (МНО).

"По мере приближения нового 2021-2022 учебного года родители задаются вопросом - в какой форме он будет проходить. Как вам известно, продолжается рост числа больных коронавирусом в нашей стране, так и во всем мире. К сожалению, по сравнению с прошлым годом распространенность этого заболевания среди детей школьного возраста также увеличилась", – отметили в МНО.

В связи с этим Министерство народного образования сообщило, что в новом 2021-2022 учебном году школы готовятся к продолжению учебного процесса в гибридной форме. В зависимости от карантинной ситуации по предложению Центров санитарно-эпидемиологического надзора и по решению местных Кенгашей некоторые школы могут быть закрыты и переведены на удаленную форму обучения.

В таких случаях учащиеся временно продолжат обучение из дома. В целях создания возможностей для дистанционного обучения трансляция видеоуроков по телеканалам Национальной телерадиокомпании по проекту "Онлайн-школа" будет продолжена и в новом учебном году.

"Учитывая ситуацию в стране Министерство народного образования просит всех сотрудников системы как можно скорее пройти вакцинацию, чтобы полностью восстановить традиционное образование. Никакая современная система дистанционного образования не может заменить традиционное образование в школе", – подчеркнули в министерстве.

В МНО также заметили, что на данный момент единственный выход из сложившейся ситуации – вакцинация, поэтому министерство просит всех принять активное участие в процессе получения прививки от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких.