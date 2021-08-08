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  • 8 август 2021 22:42
  • 31

C 10 августа некоторые кафе и рестораны смогут работать без ограничений

C 10 августа некоторые кафе и рестораны смогут работать без ограничений

Решением Специальной республиканской комиссии с 10 августа смягчаются ограничения в работе заведений общественного питания.

 

Рестораны, кафе, столовые и чайханы, сотрудники которых прошли вакцинацию как минимум двумя дозами прививки, смогут работать после 20:00 и не только на открытом воздухе.

 

Заведениям общепита рекомендуется пускать только тех посетителей, у кого есть сертификаты или QR-коды о вакцинации.

 

Также с 1 октября вводятся ограничения для компаний с невакцинированными сотрудниками.

 

В частности, временно будет ограничена работа объектов предпринимательства и сферы обслуживания, а также индивидуальных предпринимателей, если их сотрудники не будут вакцинированы как минимум двумя дозами прививки.

 

ИСТОЧНИК


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