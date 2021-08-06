Что предложил Шавкат Мирзиёев странам Центральной Азии?

В Туркменистане прошла третья Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд интересных инициатив, сообщает корреспондент Podrobno.uz

Экономика

Мирзиёев предложил принять Соглашение об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества.

По его словам, сегодняшние реалии требуют решительных шагов для формирования новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии. Важно выявлять новые точки роста, новые драйверы развития на долгосрочную перспективу.

Президент Узбекистана считает, что необходимо наращивать внутрирегиональную торговлю и устранять имеющиеся барьеры для перехода к полноценному режиму свободной торговли. За счет развития промышленной кооперации, инноваций и цифровых технологий можно создавать длинные цепочки добавленной стоимости. Для этого следует поощрять прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран, регулярно проводить инвестиционные и экономические форумы.

Транспортные магистрали

"В общих стратегических интересах стран Центральной Азии эффективное задействование транспортно-транзитного потенциала региона. Разветвленная и интегрированная транспортная система способна стать ключевым транзитным хабом на Евразийском континенте", – подчеркнул глава государства.

В этой связи Мирзиёев выступил за наиболее полную загрузку действующих транспортных коридоров и инфраструктуры, в том числе портов Каспийского моря, крупных трансграничных логистических центров.

Кроме того, в будущем Узбекистан рассчитывает использовать возможности Трансафганского коридора "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", автомобильной и железной дорог "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Возобновление транспортного сообщения

Президент подчеркнул важность возобновления полноценного транспортного сообщения с соблюдением санитарных требований.

Единое энергокольцо

Вопросы энергетической безопасности региона приобретают еще большую актуальность с учетом роста национальных экономик и населения, считает Мирзиёев.

В этой связи, добавил он, необходимо продолжить усилия по формированию общего энергетического пространства, уделив отдельное внимание опережающему внедрению "зеленой" энергетики и энергоэффективных технологий.

Президент Узбекистана также предложил активизировать деятельность Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии, расширив его мандат и полномочия, а также уровень представительства стран.

Накормить всех

Мирзиёев обратил внимание участников на обострение в условиях пандемии проблем обеспечения населения продовольственными товарами. В отдельных регионах мира наблюдается рост цен и нехватка основных продуктов питания.

Глава государства, поддержав инициативу о проведении регулярных встреч министров сельского хозяйства стран региона, предложил включить в повестку их первого заседания вопрос о внедрении региональной системы мониторинга продовольственной безопасности.

Это позволит определить конкретные направления и совместные программы по увеличению производства продуктов питания и контролю за их качеством, включая поставки на мировой рынок.

Признание сертификатов вакцинации

Президент Узбекистана предложил запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию по производству жизненно важных лекарственных препаратов.

Экологичное развитие

Лидер нашей страны подчеркнул, что в центре внимания всегда должны находиться экологические проблемы региона. Необходимо расширить масштабы сотрудничества, принять все возможные меры по смягчению последствий катастрофы Аральского моря.

В данном контексте президент Узбекистана предложил разработать региональную программу "Зеленая повестка" для Центральной Азии», которая способствовала бы адаптации наших стран к климатическим изменениям, а также более широкому внедрению ресурсосберегающих технологий.

На языке молодежи

"Мы все осознаем, какую важную роль в развитии наших стран играет молодежь, которая составляет большинство населения в регионе. Сегодня, когда во всем мире продолжается борьба за умы и сердца молодого поколения, нам необходимо воспитывать нашу молодежь, от которой зависит будущее Центральной Азии, в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава нашего государства предложил провести в следующем году в Узбекистане Форум молодежи Центральной Азии, что станет важным шагом к формированию платформы для укрепления доверия и дружбы, интерактивного диалога представителей правительств и молодежи наших стран.

Туризм

Глава нашего государства предложил приступить к практической реализации совместной программы "Один тур – весь регион" с охватом всего спектра туристических продуктов.

Президент нашей страны предложил провести в Ташкенте Региональный парламентский форум.