Мобильные детсады будут работать по всей стране

Правительство утвердило постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы предоставления дошкольных образовательных услуг на базе мобильных групп», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, с 2021—2022 учебного года во всех регионах Узбекистана (за исключением Ташкента) будет внедрена система предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Постановлением утверждено Положение о порядке организации деятельности дошкольных образовательных мобильных групп.

Напомним, с 2019—2020 учебного года в 13 районах страны мобильные группы работали на автобусах ISUZU HC 40 экспериментально-испытательном порядке.

Министр дошкольного образования Агриппина Шин в 2019 году рассказывала, что стационарная дошкольная организация неэффективна в местностях, где дома находятся на большом расстоянии друг от друга и невозможно протянуть необходимые коммуникации. Эту проблему и призваны решить мобильные группы.

Передвижные детсады создаются на базе специальных автотранспортных средств — переоборудованных автобусов. Количество детей в одной мобильной группе должно быть не менее 16, максимум 30 человек.

В мобильные группы детей принимают на основании:

·заявления законных представителей ребенка;

·направления, выдаваемого районными (городскими) отделами дошкольного образования;

·медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.

Учебный год в мобильных группах ежегодно начинается 2 сентября и заканчивается 31 мая следующего года, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа. Продолжительность занятий в одну смену должна быть до 3 часов.

График работы мобильных групп может быть до трех смен в день, до 6 дней в неделю. Государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно.

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