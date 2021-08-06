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  • 6 август 2021 17:47
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Мобильные детсады будут работать по всей стране

Мобильные детсады будут работать по всей странеПравительство утвердило постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы предоставления дошкольных образовательных услуг на базе мобильных групп», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

 

Согласно документу, с 2021—2022 учебного года во всех регионах Узбекистана (за исключением Ташкента) будет внедрена система предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Постановлением утверждено Положение о порядке организации деятельности дошкольных образовательных мобильных групп.

 

Напомним, с 2019—2020 учебного года в 13 районах страны мобильные группы работали на автобусах ISUZU HC 40 экспериментально-испытательном порядке.

 

Министр дошкольного образования Агриппина Шин в 2019 году рассказывала, что стационарная дошкольная организация неэффективна в местностях, где дома находятся на большом расстоянии друг от друга и невозможно протянуть необходимые коммуникации. Эту проблему и призваны решить мобильные группы.

 

Передвижные детсады создаются на базе специальных автотранспортных средств — переоборудованных автобусов. Количество детей в одной мобильной группе должно быть не менее 16, максимум 30 человек.

 

В мобильные группы детей принимают на основании:

·заявления законных представителей ребенка;

·направления, выдаваемого районными (городскими) отделами дошкольного образования;

·медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.

 

Учебный год в мобильных группах ежегодно начинается 2 сентября и заканчивается 31 мая следующего года, а летний оздоровительный период — с 1 июня по 31 августа. Продолжительность занятий в одну смену должна быть до 3 часов.

 

График работы мобильных групп может быть до трех смен в день, до 6 дней в неделю. Государственные дошкольные образовательные услуги в мобильных группах предоставляются бесплатно.

 

ИСТОЧНИК


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