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  • 6 август 2021 17:30
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Бекзод Абдурахманов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио

Бекзод Абдурахманов стал бронзовым призером Олимпиады в ТокиоВольный борец Бекзод Абдурахманов (-74 кг) стал бронзовым призером Токио-2020. Об этом сообщает kun.uz.

 

В борьбе за бронзовую медаль ему удалось преодолеть представителя Казахстана. В этом этапе его соперником стал призёр ЧМ 2019 года Данияр Кайсанов.

 

Во время схватки Абдурахманов полностью использовал свои возможности и в итоге одержал победу, добавив в копилку сборной Узбекистана ещё одну бронзу.

 

Таким образом, общее количество завоёванных медалей узбекскими атлетами - 2 золота и 2 бронзы.

 

Следует отметить, что двукратный призёр ЧМ, двукратный чемпион Азиатских игр Абдурахманов, 5 лет назад, на Олимпиаде Рио-2016 в этом же этапе упустил шанс.

 

Сегодня своей победой он порадовал всех поклонников и добавил в ряд своих наград и Олимпийскую бронзу.


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