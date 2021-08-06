Бекзод Абдурахманов стал бронзовым призером Олимпиады в Токио

Вольный борец Бекзод Абдурахманов (-74 кг) стал бронзовым призером Токио-2020. Об этом сообщает kun.uz.

В борьбе за бронзовую медаль ему удалось преодолеть представителя Казахстана. В этом этапе его соперником стал призёр ЧМ 2019 года Данияр Кайсанов.

Во время схватки Абдурахманов полностью использовал свои возможности и в итоге одержал победу, добавив в копилку сборной Узбекистана ещё одну бронзу.

Таким образом, общее количество завоёванных медалей узбекскими атлетами - 2 золота и 2 бронзы.

Следует отметить, что двукратный призёр ЧМ, двукратный чемпион Азиатских игр Абдурахманов, 5 лет назад, на Олимпиаде Рио-2016 в этом же этапе упустил шанс.

Сегодня своей победой он порадовал всех поклонников и добавил в ряд своих наград и Олимпийскую бронзу.