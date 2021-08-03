Пациенты с онкологическими заболеваниями должны пройти вакцинацию от COVID-19 до химиотерапии или лучевой терапии

Член Штаба по борьбе с коронавирусом Эъзозбек Ризаев рассказал, можно ли вакцинироваться от коронавируса пациентам с онкологическими заболеваниями.

"Известно, что сегодня заражение COVID-19 у пациентов с онкологическими заболеваниями протекает очень тяжело, а иногда приводит к трагическим случаям. Поэтому Всемирная организация здравоохранения определила необходимость вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями от коронавирусной инфекции", – отметил Ризаев.

Однако, добавил он, необходимо обращать внимание на то, какой вид лечения получает человек.

"То есть, если пациент проходит курс химиотерапии или лучевой терапии, перед этой процедурой следует сделать вакцинацию. Почему? Дело в том, что химиотерапия или лучевая терапия – это комплексное лечение, которое приводит к ослаблению иммунной системы в организме человека. В результате, когда пациента вакцинируют в это время, реакция организма на коронавирусную инфекцию – выработка антител – низкая", – сказал он.

Именно поэтому эксперты рекомендуют вакцинировать людей, больных раком, перед химиотерапией или лучевой терапией. Это снижает риск заражения пациента COVID-19, когда иммунная система ослаблена из-за специальной терапии.

"Следовательно, люди с онкологическими заболеваниями также нуждаются в вакцинации, чтобы быть менее восприимчивыми к коронавирусной инфекции", – заключил он.

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