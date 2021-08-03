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  • 3 август 2021 11:47
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Узбекистан может получить от МВФ свыше $750 млн.

Узбекистан может получить от МВФ свыше $750 млн.Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение рекордных 650 миллиардов долларов США на восстановление мировой экономики.

 

«Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, $650 млрд). $275 млрд пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам», - говорится в пресс-релизе фонда.

 

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

 

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. В соответствии с квотой (0,116%) Узбекистан может получить 754 миллионов долларов США.

 

«МВФ также изучает другие варианты оказания помощи более бедным и более уязвимым странам в их усилиях по восстановлению», - сообщает фонд.

 

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем — на 4,9%.


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