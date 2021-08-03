Узбекистан может получить от МВФ свыше $750 млн.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение рекордных 650 миллиардов долларов США на восстановление мировой экономики.

«Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, $650 млрд). $275 млрд пойдут на страны с формирующимся рынком и развивающимся государствам», - говорится в пресс-релизе фонда.

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех стран-членов», - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам. В соответствии с квотой (0,116%) Узбекистан может получить 754 миллионов долларов США.

«МВФ также изучает другие варианты оказания помощи более бедным и более уязвимым странам в их усилиях по восстановлению», - сообщает фонд.

МВФ ожидает, что глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем — на 4,9%.