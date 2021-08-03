Юлдуз Усманова выступит на концерте в рамках саммита ЦА в Туркменистане

Народная артистка Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана Юлдуз Усманова выступит на концерте мастеров культуры и искусства Центральной Азии. Об этом пишет «Даракчи».

В репертуар знаменитой узбекской певицы Юлдуз Усмановой входит более 600 песен на восьми языках, а дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, тираж которых превысил 25 млн. экземпляров.

Предстоящие 6 августа культурные мероприятия в рамках саммита глав государств Центральной Азии обещают стать ярким событием в жизни морского курорта Аваза.