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  • 2 август 2021 10:19
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Пожар в лесных угодьях Заамина потушен, пострадавших нет

Пожар в лесных угодьях Заамина потушен, пострадавших нет

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщило, что вчера около 18:20 пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района Джизакской области, был полностью ликвидирован.

 

Возгорание началось примерно в 10:40 1 августа на территории посёлка Уриклисой. Загорелась сухая трава и деревья на площади около 80 га.

 

Для тушения огня были задействованы силы и средства МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Пограничных войск и Государственного комитета по лесному хозяйству. Были привлечены 14 единиц основной пожарной техники, 1 поисково-спасательный отряд и 4 вертолёта.

 

Процесс координировался специалистами МЧС. Огонь не распространился на близлежащие домохозяйства, пострадавших и жертв нет.

 

Ранее сообщалось, что МЧС направило для тушения пожара более 350 специалистов.

 

ИСТОЧНИК


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