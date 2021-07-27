Когда станут известны даты вступительных экзаменов в вузы?

Начиная с 29 июля абитуриенты, прошедшие регистрацию на вступительные тестовые испытания, в личном кабинете смогут загрузить «Пропуск абитуриента», в котором будут указаны место, дата и время экзамена.

Планируется, что тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа в две смены (8:00 – 11:00, 17:00 – 20:00) на открытом воздухе.

Для участия в тестовых испытаниях абитуриенту необходимо иметь при себе:

Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта);

Распечатанный пропуск абитуриента (ч/б или цветной без разницы).

Не нужно брать с собой никаких принадлежностей (ручки, карандаши, линейки и др.), всем необходимым абитуриентов обеспечат на месте.