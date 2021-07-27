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  • 27 июль 2021 11:40
  • 283

Когда станут известны даты вступительных экзаменов в вузы?

Начиная с 29 июля абитуриенты, прошедшие регистрацию на вступительные тестовые испытания, в личном кабинете смогут загрузить «Пропуск абитуриента», в котором будут указаны место, дата и время экзамена.

 

Когда станут известны даты вступительных экзаменов в вузы?

 

Планируется, что тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа в две смены (8:00 – 11:00, 17:00 – 20:00) на открытом воздухе.

 

Для участия в тестовых испытаниях абитуриенту необходимо иметь при себе:

 

Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта);

Распечатанный пропуск абитуриента (ч/б или цветной без разницы).

 

Не нужно брать с собой никаких принадлежностей (ручки, карандаши, линейки и др.), всем необходимым абитуриентов обеспечат на месте.


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