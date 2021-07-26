» » » Вакцина ZF-UZ-VAC-2001 будет производиться в Узбекистане
﻿
  • 26 июль 2021 9:18
  • 201

Вакцина ZF-UZ-VAC-2001 будет производиться в Узбекистане

Вакцина ZF-UZ-VAC-2001 будет производиться в Узбекистане24 июля в Министерстве инновационного развития состоялись переговоры с представителями китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Стороны обсудили возможость запуска производства вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане. Об этом сообщает UzReport.

 

Главный инженер компании Ван Чжи Сзюн отметил, что производственные мощности в Узбекистане полностью соответствуют требованиям производства вакцины.

 

По итогам переговоров достигнуты предварительные договоренности о сроках и объемах поставок Китаем сырья для производства вакцин в нашей стране. Также решено подписать меморандум с Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical для запуска производства в краткосрочной перспективе.

 

Стороны обменялись мнениями о возможности производства 10 миллионов доз вакцин в месяц на первом этапе, а затем увеличить этот показатель до 200 миллионов доз в год.


Похожие статьи:
﻿
Мининноваций: изучается эффективность узбекско-китайской вакцины против дельта-штамма

Мининноваций: изучается эффективность узбекско-китайской вакцины против дельта-штамма

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

Новости Узбекистана
﻿
Китайская вакцина от COVID-19 будет выпускаться в Узбекистане

Китайская вакцина от COVID-19 будет выпускаться в Узбекистане

Новости Узбекистана
﻿
Образцы китайской вакцины привезены в Узбекистан

Образцы китайской вакцины привезены в Узбекистан

Новости Узбекистана
﻿
Китай проведет клинические испытания рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане

Китай проведет клинические испытания рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика