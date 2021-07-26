Вакцина ZF-UZ-VAC-2001 будет производиться в Узбекистане

24 июля в Министерстве инновационного развития состоялись переговоры с представителями китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Стороны обсудили возможость запуска производства вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане. Об этом сообщает UzReport.

Главный инженер компании Ван Чжи Сзюн отметил, что производственные мощности в Узбекистане полностью соответствуют требованиям производства вакцины.

По итогам переговоров достигнуты предварительные договоренности о сроках и объемах поставок Китаем сырья для производства вакцин в нашей стране. Также решено подписать меморандум с Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical для запуска производства в краткосрочной перспективе.

Стороны обменялись мнениями о возможности производства 10 миллионов доз вакцин в месяц на первом этапе, а затем увеличить этот показатель до 200 миллионов доз в год.