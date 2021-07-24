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  • 24 июль 2021 0:20
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Всем хокимам поручили создать персональные страницы в соцсетях и круглосуточно отвечать на жалобы граждан

Всем хокимам поручили создать персональные страницы в соцсетях и круглосуточно отвечать на жалобы граждан

Всем хокимам поручили создать персональные страницы в соцсетях и круглосуточно отвечать на жалобы граждан, сообщает Podrobno.uz.

 

Об этом стало известно по итогам совещания по организации новой системы работы с обращениями населения, которое сегодня провел Шавкат Мирзиёев.

 

Глава государства подчеркнул необходимость решения в первую очередь системных проблем, становящихся причиной для обращения граждан, непосредственно в махаллях. Для этого хокимы областей, районов и городов будут выделять два дня в неделю на прием граждан, в хокимиятах будет налажен ежедневный прием.

 

"Кабинет хокима станет "народной приемной". У каждого руководителя должна быть стратегия того, как рассматривать обращения, на что обращать внимание", – сказал Президент.

 

Также будут созданы виртуальные приемные и персональные страницы хокимов в социальных сетях для круглосуточного приема обращений населения.

 

Президент подчеркнул, что больше всего обращений поступает по вопросам электро- и газоснабжения, занятости, жилья, земли, медицинских услуг и народного образования.

 

Сложившуюся ситуацию нужно срочно менять. Для примера отмечена возможность внедрить вместо порядка выдачи ордеров – его касается почти половина обращений в медицинской сфере – открытую и прозрачную систему, что позволит снизить количество жалоб на 10 тысяч.

 

На совещании определено, что деятельность министерств и ведомств, хокимиятов на местах по рассмотрению обращений будет контролироваться Народными приемными.

 

Отныне будет вестись единая электронная база всех обращений, Народные приемные будут ежеквартально вести открытый рейтинг работы государственных органов в этом направлении. Будет создана единая для всех министерств и ведомств, хокимиятов онлайн-платформа для регистрации, рассмотрения и контроля результатов обращений. Итоги мониторинга будут ежемесячно предоставлять Сенату и правительству, которые будут проводить критическое обсуждение.

 

Кроме того, в Сенате ежеквартально, а в местных кенгашах – ежемесячно будет заслушиваться отчет руководителей министерств, ведомств и регионов о состоянии решения вопросов, поднятых в обращениях населения.


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