» » » Президент призвал народ к бдительности, неравнодушию и активной вакцинации
﻿
  • 24 июль 2021 0:16
  • 231

Президент призвал народ к бдительности, неравнодушию и активной вакцинации

Президент призвал народ к бдительности, неравнодушию и активной вакцинацииШавкат Мирзиёев призвал узбекистанцев быть осторожными и вакцинироваться против коронавируса. Он сообщил, что 4 августа будут доставлены ещё 3 млн доз вакцины из Америки.

 

«Воспользовавшись моментом, я хочу обратиться к нашему народу, к пожилым людям и детям. Будьте осторожны! Пандемия показывает, на что она способна. Этот невидимый враг ведёт серьёзную борьбу с нами. Поэтому вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация. Мы с большими сложностями привозим вакцину. 4 августа доставлено ещё 3 млн доз вакцины из Америки. У нас есть 2,5 млн доз вакцины. Но люди до сих пор относятся с недоверием. А у нас происходят большие потери. Поэтому я хочу призвать всех к соблюдению порядка, дисциплины, и обращаюсь к нашему народу. Давайте не будем равнодушными! Невидимый враг рядом с нами. Как видите, больницы снова переполнены. Одно время мы закрыли все больницы, все вы об этом знаете, и все вы в курсе, как тяжело проходит пандемия. Никто не знает, когда она закончится» - сказал президент.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане уже использовали более 1 млн. доз вакцины против коронавируса

В Узбекистане уже использовали более 1 млн. доз вакцины против коронавируса

Новости Узбекистана
﻿
Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной — СЭС

Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной — СЭС

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX

Узбекистан получит 100 тыс. доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Новости Узбекистана
﻿
Учителя и медработники получат российские вакцины от гриппа

Учителя и медработники получат российские вакцины от гриппа

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика