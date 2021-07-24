Президент призвал народ к бдительности, неравнодушию и активной вакцинации

Шавкат Мирзиёев призвал узбекистанцев быть осторожными и вакцинироваться против коронавируса. Он сообщил, что 4 августа будут доставлены ещё 3 млн доз вакцины из Америки.

«Воспользовавшись моментом, я хочу обратиться к нашему народу, к пожилым людям и детям. Будьте осторожны! Пандемия показывает, на что она способна. Этот невидимый враг ведёт серьёзную борьбу с нами. Поэтому вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация. Мы с большими сложностями привозим вакцину. 4 августа доставлено ещё 3 млн доз вакцины из Америки. У нас есть 2,5 млн доз вакцины. Но люди до сих пор относятся с недоверием. А у нас происходят большие потери. Поэтому я хочу призвать всех к соблюдению порядка, дисциплины, и обращаюсь к нашему народу. Давайте не будем равнодушными! Невидимый враг рядом с нами. Как видите, больницы снова переполнены. Одно время мы закрыли все больницы, все вы об этом знаете, и все вы в курсе, как тяжело проходит пандемия. Никто не знает, когда она закончится» - сказал президент.