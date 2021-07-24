Россия готова оказать помощь Узбекистану в связи с ухудшением ситуации в Афганистане

Россия готова оказать помощь Узбекистану в связи с ситуацией в Афганистане в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

"Разумеется, нас не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии, поэтому мы находимся в постоянном контакте с узбекистанскими коллегами. Узбекистан – наш союзник и стратегический партнер, имеющий общую границу с Исламской Республикой Афганистан. Мы готовы оказать нашим друзьям дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас становятся очевидными последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана: некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку. Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГИЛ и отделения "Аль-Каиды". Наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство.

"Непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии. Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", – заметил он.

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