За несоблюдение масочного режима граждане уплатили штрафов на более чем 279 млрд сумов

По сообщению Kun.uz, в период карантинных ограничений, введённых после выявления в Узбекистане первого больного, инфицированного коронавирусом, 1 млн 139 тысяч 872 лица уплатили штраф за отсутствие медицинских масок.

Больше всего правонарушений в разрезе регионов наблюдалось в Ташкентской области (215764), в городе Ташкенте (163383), в Самаркандской (109205) и в Ферганской областях (161879). Минимальный показатель зафиксирован в Республике Каракалпакстан (30534), Хорезмской (29209) и Навоийской областях (22346).

С 16 марта 2020 года по 18 июля 2021 года за отсутствие медицинских масок в Кашкадарье заплатили штрафы 80833 человека, в Намангане – 79270, в Сурхандарье – 58807, в Андижане – 56544, в Сырдарье – 50748, в Бухаре – 42948, в Джизаке – 38402.

Согласно статье 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемией), отсутствие маски в общественных местах в нарушение специальных требований компетентных органов в условиях появления и распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, влечёт штраф в размере до 5 базовых расчётных величин (от 245 тысяч сумов до 1 млн 225 тысяч сумов).

Размер штрафов, оплаченных узбекистанцами, привлечёнными к административной ответственности за отсутствие медицинской маски – не известен. Если предположить, что все из 1 млн 139 тысяч 872 человек оплатили штраф в размере одной базовой расчётной величины, общая сумма штрафа составляет как минимум 279 млрд 268 млн 640 тысяч сумов. Если учитывать, что некоторые правонарушители привлекались к ответственности в размере двух и более БРВ, то размер штрафа может быть и выше.